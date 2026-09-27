На АвтоВАЗе объяснили, чем Lada Azimut лучше китайских кроссоверов АвтоВАЗ перечислил преимущества Lada Azimut и анонсировал выпуск 4WD гибрида

Москва27 сен Вести.Главным козырем нового кроссовера Lada Azimut в борьбе с конкурентами на российском рынке станет привлекательное соотношение цены и качества в сегменте автомобилей класса B и B+. В пресс-службе АвтоВАЗа перечислили все конкурентные преимущества автомобиля, сборка которого стартовала на тольяттинском автозаводе 25 сентября.

Основными соперниками автоновинки на рынке станут машины российских, белорусских и китайских брендов. Это прежде всего Jeland J6, Tenet T4L, Belgee X50/Belgee X50+ и Haval M6.

Конкурентными преимуществами автомобиля являются эмоциональный и технологичный дизайн, полная адаптация к российским условиям, развитая дилерская и сервисная сеть, доступная стоимость владения, вместительный салон и багажник, высокий уровень оснащения и привлекательная цена сообщила пресс-служба компании

Линейка моделей Azimut может оказаться значительно шире, чем было заявлено официально. По имеющимся данным, автомобили будут оснащаться 2,0-литровыми турбированными двигателями. Кроме того, производитель планирует расширить модельный ряд за счет гибридных версий и модификаций с системой полного привода - 4WD/AWD. Журналистам ряда изданий уже удалось увидеть машины в полноприводной модификации с гибридной силовой установкой, которые отличает серебристый шильдик с синими буквами PHEV и черным продолжение в виде 4WD. Гибрид будет подзаряжаемым. Эта версия получит название Lada Azimut PHEV 4WD. Сейчас гибридная версия кроссовера проходит испытания.

Пока под капотом вставших на конвейер новинок будут 1,6 и 1,8-литровые моторы мощностью 120 и 135 лошадиных сил соответственно. Завод планирует собрать до конца года несколько тысяч кроссоверов, которые вскоре поступят к дилерам. Производственный план на 2027 год составляет 20 тысяч кроссоверов.