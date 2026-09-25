Москва25 сен Вести.В автомобиле Lada Azimut 90% локализованных деталей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор проекта Lada Azimut Николай Фофанов.

90% локализованных деталей нам удалось реализовать в этом автомобиле в содействии с нашими партнерами, которые занимались вместе с нами проектированием, разработкой и индустриализацией этого проекта … Это вся светотехника, которая у нас реализована в автомобиле, сиденья, крупный пластик интерьера … Это все у нас системы безопасности и подвески автомобиля