Автостат: падение продаж грузовиков в РФ может составить 25% в 2026 году

Продажи грузовиков в России могут упасть на четверть в 2026 году Автостат: падение продаж грузовиков в РФ может составить 25% в 2026 году

Москва25 сен Вести.За восемь месяцев 2026 года все сегменты рынка грузовых автомобилей в России показали отрицательную динамику. Рынок грузовиков в России падает, сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные агентства "Автостат".

Самое серьезное снижение продаж по итогам восьми месяцев зафиксировано у легких коммерческих моделей (LCV) полной массой до 3,5 тонны отметил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов

В январе-августе таких автомобилей на российском рынке было продано на 20% меньше. Лучше всего сложилась ситуация для сегмента среднетоннажных грузовиков до 16 тонн. Здесь продажи просели лишь на 5%.

Парк коммерческой техники достаточно возрастной. При этом с учетом высоких кредитных и лизинговых ставок бизнес сталкивается с серьезными трудностями при финансировании обновления автопарка отметил Удалов

На рынке сейчас отмечается затоваривание: лишь 37% купленных грузовиков – это модели 2026 года. У дилеров на стоянках скопились новые грузовые автомобили без пробега 2024 и 2025 годов выпуска. Они были ввезены в страну еще по низким ставкам утильсбора. Аналитики пока не ожидают оживления спроса.

КамАЗ увеличил свою долю с 32 до 37%. Кроме того, рынок коммерческих автомобилей развивается циклически: после спада всегда следует рост делится оптимизмом директор по маркетингу и рекламе КамАЗа Денис Дрягин

Российские автопроизводители надеются, что уже в 2027 году начнется новый цикл, и продажи грузового транспорта начнут восстанавливаться.

За восемь месяцев 2026 года российский рынок легковых автомобилей вышел на второе место в Европе.