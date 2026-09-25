Москва25 сенВести.За восемь месяцев 2026 года все сегменты рынка грузовых автомобилей в России показали отрицательную динамику. Рынок грузовиков в России падает, сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные агентства "Автостат".
Самое серьезное снижение продаж по итогам восьми месяцев зафиксировано у легких коммерческих моделей (LCV) полной массой до 3,5 тонныотметил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов
В январе-августе таких автомобилей на российском рынке было продано на 20% меньше. Лучше всего сложилась ситуация для сегмента среднетоннажных грузовиков до 16 тонн. Здесь продажи просели лишь на 5%.
Парк коммерческой техники достаточно возрастной. При этом с учетом высоких кредитных и лизинговых ставок бизнес сталкивается с серьезными трудностями при финансировании обновления автопаркаотметил Удалов
На рынке сейчас отмечается затоваривание: лишь 37% купленных грузовиков – это модели 2026 года. У дилеров на стоянках скопились новые грузовые автомобили без пробега 2024 и 2025 годов выпуска. Они были ввезены в страну еще по низким ставкам утильсбора. Аналитики пока не ожидают оживления спроса.
КамАЗ увеличил свою долю с 32 до 37%. Кроме того, рынок коммерческих автомобилей развивается циклически: после спада всегда следует ростделится оптимизмом директор по маркетингу и рекламе КамАЗа Денис Дрягин
Российские автопроизводители надеются, что уже в 2027 году начнется новый цикл, и продажи грузового транспорта начнут восстанавливаться.
За восемь месяцев 2026 года российский рынок легковых автомобилей вышел на второе место в Европе.