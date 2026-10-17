Москва17 октВести.Льготную ипотеку под 3% могут взять работники сельского хозяйства и социальной сферы на селе, а также проживающие там участники СВО и их жены, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина.
По ее словам, в стране действует госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий".
Льготную ипотеку под 3% могут получить россияне, которые живут и работают на селесказала Стенякина
Она уточнила, что воспользоваться льготой могут учителя и врачи, фермеры и соцработники, сотрудники ДК, библиотек и музеев, тренеры, ветеринары, а также участники СВО и их жены.