Депутат: льготы по налогу на имущество предусмотрены для ряда категорий граждан

В Госдуме рассказали, кто имеет право на льготы по налогу на имущество Депутат: льготы по налогу на имущество предусмотрены для ряда категорий граждан

Москва13 ноя Вести.В России льготы по имущественным налогам предоставляются целому ряду категорий граждан. К ним относятся граждане пенсионного и предпенсионного возраста, многодетные семьи, ветераны боевых действий, люди с инвалидностью.

Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов.

По его словам, граждане нередко даже не подозревают, что у них есть законное право на льготы по имущественным налогам.

Государство предусмотрело такую поддержку для целого ряда категорий. Например, пенсионеры, предпенсионеры, люди с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и многодетные семьи могут рассчитывать на налоговые льготы сказал Хамитов

Депутат отметил, что сами льготы могут отличаться в зависимости от вида налога, а иногда и от территориальной принадлежности объекта налогообложения. Например, льготы по транспортному налогу варьируются в зависимости от регионального законодательства.

По земельному налогу граждане могут получить вычет в размере кадастровой стоимости шести соток одного участка, а по налогу на имущество льгота распространяется на один объект каждого вида имущества, то есть не будут облагаться налогом один жилой дом, одна квартира и один гараж, которыми владеет гражданин-льготник, пояснил Хамитов.

Также депутат напомнил, что, если льгота не начисляется автоматически, нужно сообщить об этом в налоговую службу. Сделать это можно через личный кабинет, МФЦ или лично.

Ранее финансовый эксперт Ольга Дайнеко рассказала, как выявить ошибку в начислении налогов и добиться перерасчета.