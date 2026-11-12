Москва12 ноя Вести.Эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко рассказала, как найти ошибку в начислении налогов и как оформить перерасчет.

По ее словам, которые приводит KP.RU, ошибки начисления налога происходят не часто, но столкнуться с этим возможно. Причиной этому могут стать неточные или отсутствующие сведения, технические сбои или человеческий фактор.

После получения налогового уведомления эксперт советует проверить данные на наличие ошибок. Особое внимание стоит уделить имуществу, ставкам и льготам, периоду владения и доходу по вкладам.

При обнаружении ошибки необходимо оформить и подать заявление о перерасчете. Подать пакет документов можно через личный кабинет на сайте ФНС, при личном обращении в ИФНС, через МФЦ или заказным письмом Почтой России. В обращении важно указать номер налогового уведомления или требования, вид налога и объект налогообложения и то, в чем именно состоит ошибка в расчете.

1 ноября председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев заявил, что владельцы жилья могут потребовать исключения из квитанций дополнительных начислений за ЖКУ, на которые не давали согласия на общем собрании, а также вернуть уже уплаченные за них средства.