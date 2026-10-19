Эксперт рекомендовала россиянам не затягивать с оплатой налогов Эксперт Маслова: россиянам не стоит затягивать с оплатой налогов

Москва19 окт Вести.Жителям России лучше не затягивать с оплатой налогов, чтобы в случае несогласия с начислениями оставалось время для консультации в Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщила РИА Новости заместитель гендиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.

Оплатить начисления нужно до 1 декабря всем, кому пришло уведомление. Но тянуть до последнего дня не стоит, поскольку россиянам за 2025 год доначислили НДФЛ по прогрессивной шкале и по дополнительным доходам. Важно заранее ознакомиться с начислениями, чтобы избежать ошибок и штрафов пояснила эксперт

Маслова рекомендовала при несогласии с начислением налогов записаться на консультацию в ФНС по месту жительства.

Ранее в Федеральной налоговой службе сообщили, что более 90% россиян получают электронные уведомления о налогах.