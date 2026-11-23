Москва23 ноя Вести.38% от сумм, которые были в налоговых уведомлениях, поступившим гражданам России, уже уплачено. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" руководитель Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниил Егоров.

Он отметил, что до 1 декабря - последнего срока для уплаты налогов на имущество за 2026 год - время еще есть, однако показатель оплат уже значительно выше, чем годом ранее.

Мы уже сейчас – хотя до 1 декабря время еще есть – видим, что у нас 38% тех сумм, которые были в уведомлении, уже нами, как гражданами, налогоплательщиками, уплачены. Это гораздо больше, чем то, что было в прошлом году сказал Егоров

Глава ФНС обратил внимание на удобство электронных уведомлений.

Теперь в электронном виде удобно не только прочитать про свои налоги, но и перейти к следующему действию, к уплате. Естественно, [это] очень качественно меняет общую систему уплаты налогов. А это значит, что снижает издержки для всех нас пояснил он

Ранее юрист Ярослав Остапенко напомнил россиянам о последней возможности оплатить имущественные налоги и НДФЛ из уведомления за 2025 год. Сделать это нужно до 1 декабря.