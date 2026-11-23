ФНС: льготы без обращения в налоговую в 2026 году получили 98% граждан

ФНС: 98% граждан в 2026 году получили льготы без обращения в инспекцию ФНС: льготы без обращения в налоговую в 2026 году получили 98% граждан

Москва23 ноя Вести.Налоговые льготы в проактивном режиме, без обращения в инспекцию, получили в 2026 году 98% россиян, заявил глава ФНС России Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Если раньше люди собирали документы для того, чтобы подтвердить свое право на льготы, а это касается огромного количества категорий граждан, в этом году, – и спасибо нашим партнерам – 17 ведомствам, – мы обеспечили систему автоматического предоставления льгот для 35,5 миллиона граждан. Это составляет 98% всех льгот, которые мы предоставляем людям сказал Егоров

По его словам, в 2027 году планируется автоматизация оставшихся 2%, при этом доля ошибочных сведений, поступающих в налоговые органы в рамках информационного взаимодействия, составляет 0,1%.

Ранее россиянам напомнили о малоизвестных льготах для многодетных и пенсионеров.