Москва23 нояВести.Налоговые поступления в бюджет России за десять месяцев 2026 года увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.
В ходе встречи Путин уточнил, насколько выросли налоговые поступления.
Поступления налоговые увеличиваются на сколько? Где-то 10-11%?обратился он к Егорову
Глава ФНС подтвердил, что за этот период они увеличились на 11%. Он уточнил, что всего по итогам десяти месяцев в бюджетную систему поступило 54,6 триллиона рублей.
Президент также, в частности, обратил внимание на рост "ненефтегазовых доходов".
Ранее российский лидер назвал Егорова "главным кормильцем бюджета".