Путин: налоговые поступления в бюджет РФ за десять месяцев выросли на 11%

Путин отметил рост налоговых поступлений на 10-11% Путин: налоговые поступления в бюджет РФ за десять месяцев выросли на 11%

Москва23 ноя Вести.Налоговые поступления в бюджет России за десять месяцев 2026 года увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

В ходе встречи Путин уточнил, насколько выросли налоговые поступления.

Поступления налоговые увеличиваются на сколько? Где-то 10-11%? обратился он к Егорову

Глава ФНС подтвердил, что за этот период они увеличились на 11%. Он уточнил, что всего по итогам десяти месяцев в бюджетную систему поступило 54,6 триллиона рублей.

Президент также, в частности, обратил внимание на рост "ненефтегазовых доходов".

Ранее российский лидер назвал Егорова "главным кормильцем бюджета".