Путин: новые технологии и цифровые сервисы активно внедряются в налоговую сферу

Путин поздравил сотрудников налоговых служб с профессиональным праздником Путин: новые технологии и цифровые сервисы активно внедряются в налоговую сферу

Москва21 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив внедрение и использование передовых технологий и цифровых сервисов в этой области. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, ФНС сформировалась как современная, территориально разветвленная структура, достойна отвечающая на запросы и требования времени.

Вы активно внедряете инновационные технологии, расширяете перечень цифровых сервисов, применяете передовые отечественные и мировые практики указал Путин

Такой подход влияет на повышение эффективности работы налоговых органов и улучшение административных процедур, а также задает высокие стандарты оказания государственных услуг гражданам и бизнесу.

В завершение президент добавил, что от слаженной работы налоговых служб зависит многое, например совершенствование делового климата в стране и конкурентоспособность национальной юрисдикции.