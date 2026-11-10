Москва10 ноя Вести.Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября. Глава государства поблагодарил полицейских за службу и обозначил приоритетные направления работы ведомства.

Будем и дальше совершенствовать правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД, повышать престиж вашей профессии – непростой, опасной, связанной с риском для жизни, с нагрузками и огромной ответственностью сказал президент

Российский лидер подчеркнул, что МВД остается одним из ключевых элементов правоохранительной системы страны. За последние годы ведомство получило дополнительные полномочия, в том числе в оперативно-розыскной и процессуальной сферах.

Путин отметил положительные результаты работы министерства, призвав продолжать повышать эффективность борьбы с преступностью.

Граждане России рассчитывают, что органы внутренних дел будут более эффективно бороться с криминалом, в том числе с нелегальным оборотом наркотиков и киберпреступлениями, укреплять общественный порядок, безопасность дорожного движения заявил президент

Особую благодарность Путин выразил ветеранам ведомства, которые передают профессиональный опыт новым поколениям сотрудников.

Президент поблагодарил руководство и личный состав МВД за преданность служебному долгу, напряженную работу и готовность помогать гражданам. Он выразил уверенность, что сотрудники ведомства выполнят поставленные задачи, и пожелал им и их близким всего доброго.