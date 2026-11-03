Москва3 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоение специальных званий 14 сотрудникам органов внутренних дел. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации... Присвоить специальные звания: генерал-лейтенанта полиции... Адзинову Кириллу Олеговичу, Котову Владимиру Александровичу, Савчуку Владимиру Леонидовичу говорится в тексте указа

В частности, речь идет о заместителе начальника миграционной службы МВД Кирилле Адзинове, министре внутренних дел Ингушетии Владимире Котове и главе ГУ МВД по Херсонской области Владимире Савчуке.

Помимо этого, генерал-майорами полиции стали начальник УМВД по Сахалинской области Владимир Арбузов и заместитель начальника ГУ МВД по Саратовской области Николай Безгубов.

Ранее глава государства подписал указ о присвоении ордена "За доблестный труд" председателю Конституционного суда Валерию Зорькину. В документе отмечается, что Зорькин удостоен награда за большой вклад в укрепление государственности, развитие конституционного правосудия и многолетнюю плодотворную деятельность.