Председателя КС Зорькина удостоили ордена "За доблестный труд" Путин указом наградил председателя КС Зорькина орденом "За доблестный труд"

Москва30 окт Вести.Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин удостоен ордена "За доблестный труд". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие конституционного правосудия и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За доблестный труд" Зорькина Валерия Дмитриевича – председателя Конституционного суда РФ говорится в документе

Этим же указом глава государства присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Олегу Платонову.

Неделю назад Путин наградил орденом "За доблестный труд" советника председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростислава Мединского — отца своего помощника Владимира Мединского