Москва30 октВести.Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин удостоен ордена "За доблестный труд". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие конституционного правосудия и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За доблестный труд" Зорькина Валерия Дмитриевича – председателя Конституционного суда РФговорится в документе
Этим же указом глава государства присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Олегу Платонову.
Неделю назад Путин наградил орденом "За доблестный труд" советника председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростислава Мединского — отца своего помощника Владимира Мединского