Москва21 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда. Указ главы государства о награждении госнаградами опубликован на официальном портале правовой информации.

Из текста документа следует, что награда присуждена Костину за особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность.

21 сентября Костину исполняется 70 лет.

Он родился в Москве в 1956 году. В 1979-м окончил МГУ имени М. В. Ломоносова, имеет степень кандидата экономических наук.

В 1980-х года работал на дипломатической службе.

В 1996 г. указом президента РФ был назначен председателем Внешэкономбанка, в 1999-м его полномочия были продлены на три года. С 2002 г. Костин является президентом — председателем правления, членом наблюдательного совета Банк ВТБ.

Имеет в том числе ордены "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени и орденом Почета.