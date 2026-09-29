Москва29 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы политолога и телеведущего Дмитрия Саймса. Указ о награждении был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Саймса Дмитрия Константиновича говорится в документе

Ранее российский лидер своим указом присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Андрею Костину. Как следовало из документа, это звание Костин получил за особые заслуги перед государством, а также вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность.