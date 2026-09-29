Москва29 сен Вести.Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы посла РФ в Бельгии Дениса Гончара за многолетнюю добросовестную дипслужбу. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом дружбы Гончара Дениса Владимировича – чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Бельгия говорится в указе

Гончару 52 года, он окончил МГИМО с отличием в 1996 году. До назначения в 2025 году послом в Бельгии возглавлял Четвертый департамент стран СНГ МИД России, ранее работал в посольстве РФ в США и при постпредстве России в ОБСЕ в Вене.

Во вторник, 29 сентября, Путин также наградил орденом Дружбы политолога и телеведущего Дмитрия Саймса.