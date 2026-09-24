Путин освободил посла РФ во Франции от должности Путин освободил Мешкова от должности посла России во Франции

Москва24 сен Вести.Президент России Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ во Франции и по совместительству в Монако.

Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ во Французской Республике и по совместительству в Княжестве Монако говорится в документе

Мешков был назначен послом России во Франции в 2017 году. До этого, с 2004 по 2012 годы, он представлял РФ в Италии и по совместительству в Сан-Марино.

С декабря 2012 года по октябрь 2017 года Мешков занимал должность заместителя министра иностранных дел России.