Путин освободил Шевцова от должности замглавы Россотрудничества Шевцов освобожден от должности замглавы Россотрудничества

Москва4 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Павла Шевцова от должности замглавы агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Освободить Шевцова Павла Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству говорится в тексте документа

Шевцов был назначен на этот пост в августе 2018 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания.