Путин подписал закон о выходе России из соглашения о помощи беженцам Путин подписал закон, прекращающий действие соглашения о помощи беженцам

Москва26 мая Вести.Президент Владимир Путин подписал федеральный закон "О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года".

Соответствующий документ размещен 25 мая на портале правовой информации.

Протокол о прекращении действия соглашения подписан участниками СНГ на саммите в Душанбе 10 октября 2025 года.

Из пояснительной записки следует, что закон утратил свою значимость, его больше не используют. Российское законодательство уже содержит необходимые экономические, социальные и правовые гарантии для беженцев и вынужденных переселенцев.

Между тем Путин подписал закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Соглашение предусматривает облегчение условий торговли в отношении 85% видов товаров. Это очень важный шаг в отношениях между Москвой и Абу-Даби, поскольку предусмотренный таможенный режим затрагивает более 95% товарооборота между Россией и ОАЭ.