Путин назначил на пост посла РФ в Ираке Тимура Печаткина

Тимур Печаткин стал новым послом России в Ираке Путин назначил на пост посла РФ в Ираке Тимура Печаткина

Москва25 авг Вести.Тимур Печаткин назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Ираке. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Текст документа размещен на портале официального публикования правовых актов.

Назначить Печаткина Тимура Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Ирак сказано в тексте указа

Также Путин освободил от этой должности Эльбруса Кутрашева, который ранее руководил дипмиссией РФ в Ираке.

Ранее стало известно, что в республике проявляется большой интерес к России и ее культуре. Также в Багдаде есть российские землячества.