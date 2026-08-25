Москва25 авгВести.Тимур Печаткин назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Ираке. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Текст документа размещен на портале официального публикования правовых актов.
Назначить Печаткина Тимура Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Ираксказано в тексте указа
Также Путин освободил от этой должности Эльбруса Кутрашева, который ранее руководил дипмиссией РФ в Ираке.
Ранее стало известно, что в республике проявляется большой интерес к России и ее культуре. Также в Багдаде есть российские землячества.