Артур Люкманов стал новым послом России в Египте

Путин назначил нового посла России в Египте Артур Люкманов стал новым послом России в Египте

Москва15 авг Вести.Президент России Владимир Путин назначил Артура Люкманова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Египте, а также полномочным представителем России при Лиге арабских государств в Каире. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Назначить Люкманова Артура Рушановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет говорится в документе

Другим указом Путин назначил Люкманова полномочным представителем России при Лиге арабских государств.

В 2023 году Люкманов был назначен специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности.