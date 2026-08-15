Москва15 авгВести.Президент России Владимир Путин назначил Артура Люкманова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Египте, а также полномочным представителем России при Лиге арабских государств в Каире. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Назначить Люкманова Артура Рушановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Арабской Республике Египетговорится в документе
Другим указом Путин назначил Люкманова полномочным представителем России при Лиге арабских государств.
В 2023 году Люкманов был назначен специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности.