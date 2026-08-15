Минтранс: в Шереметьево прилетел первый самолет из Эль-Аламейна

В Москву прилетел первый самолет из египетского Эль-Аламейна Минтранс: в Шереметьево прилетел первый самолет из Эль-Аламейна

Москва15 авг Вести.В Москву прилетел первый борт из египетского Эль-Аламейна. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса. Курортный город, историческая столица Сахеля, находится на побережье Средиземного моря.

Росавиация выдала разрешение египетскому авиаперевозчику Air Cairo на полеты по указанному маршруту. Первый самолет уже приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Первый самолет нового рейса в Москве встретили традиционной водяной аркой.

Минтранс и Росавиация продолжают сотрудничество с Египтом по вопросам развития авиаперевозок говорится в заявлении ведомства

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Египет является одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке. Российский лидер рассказал, что у него с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси добрые личные отношения.