Путин указом освободил Дмитрия Корепанова от должности посла РФ в Габоне

Дмитрий Корепанов освобожден от должности посла в РФ в Габоне Путин указом освободил Дмитрия Корепанова от должности посла РФ в Габоне

Москва3 авг Вести.Дмитрий Корепанов освобожден от обязанностей посла России в Габонской Республике. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Освободить Корепанова Дмитрия Гениевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Габонской Республике говорится в указе

Он будет возглавлять посольство РФ в Республике Конго.

Ранее указом главы государства был сменен посол РФ в Сирии. Теперь этот пост занимает Дмитрий Догадкин. Он пришел на смену Александру Ефимову.