Москва3 авгВести.Дмитрий Корепанов освобожден от обязанностей посла России в Габонской Республике. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Освободить Корепанова Дмитрия Гениевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Габонской Республикеговорится в указе
Он будет возглавлять посольство РФ в Республике Конго.
Ранее указом главы государства был сменен посол РФ в Сирии. Теперь этот пост занимает Дмитрий Догадкин. Он пришел на смену Александру Ефимову.