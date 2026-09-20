Посол РФ в Бельгии: власти страны содействуют посольству в проведении выборов Посол РФ Гончар: власти Бельгии содействуют дипмиссии в проведении выборов

Москва20 сен Вести.Власти Бельгии оказывают содействие посольству России в проведении выборов, помогая обеспечивать безопасность. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал посол России в Бельгии Денис Гончар.

По его словам, посольство России уделяет большое внимание обеспечению безопасности в ходе голосования россиян.

С учетом непростой обстановки, которая складывается вокруг выборов, конечно, основное внимание мы уделяем вопросам обеспечения безопасности хода голосования. Надо сказать, что бельгийские власти в этом плане оказывают необходимое содействие. Самое важное для нас – создать самые комфортные условия для свободного волеизъявления россиян на территории Бельгии отметил Гончар

Дипломат сообщил, что россияне в стране активно голосуют.

Готовы мы и к приему российских граждан из соседней Германии с учетом недавнего вынужденного закрытия генконсульства в Бонне добавил он

Ранее в посольстве России в Японии рассказали о попытках вбросов фейков о проведении выборов в РФ. В дипведомстве оперативно реагируют.