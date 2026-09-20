В посольстве РФ в Гааге началось голосование на выборах в Госдуму

В посольстве РФ в Гааге началось голосование на выборах в Госдуму В посольстве РФ в Гааге началось голосование на выборах в Госдуму

Москва20 сен Вести.Голосование на выборах депутатов Государственной думы началось на избирательном участке в посольстве России в Нидерландах, расположенном в Гааге.

К открытию у здания дипломатического представительства собрались 10-15 человек, желающих проголосовать, сообщает ТАСС.

К этому времени уже завершили подготовку к приему избирателей: члены участковой избирательной комиссии опечатали стационарный и переносные ящики для голосования, подготовили необходимые документы. Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин проголосовал первым, сразу после открытия участка.

Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва проходят в России с 18 по 20 сентября. Голосование на участке в Нидерландах проходит только в один день - 20 сентября.