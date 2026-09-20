Москва20 сенВести.Голосование на выборах депутатов Государственной думы началось на избирательном участке в посольстве России в Нидерландах, расположенном в Гааге.
К открытию у здания дипломатического представительства собрались 10-15 человек, желающих проголосовать, сообщает ТАСС.
К этому времени уже завершили подготовку к приему избирателей: члены участковой избирательной комиссии опечатали стационарный и переносные ящики для голосования, подготовили необходимые документы. Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин проголосовал первым, сразу после открытия участка.
Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва проходят в России с 18 по 20 сентября. Голосование на участке в Нидерландах проходит только в один день - 20 сентября.