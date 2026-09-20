Участок для голосования на выборах в Госдуму открыт в Малайзии

В Малайзии открыт участок для голосования на выборах в Госдуму Участок для голосования на выборах в Госдуму открыт в Малайзии

Москва20 сен Вести.Избирательный участок для голосования на выборах депутатов Государственной думы открыт 20 сентября в посольстве России в Малайзии, сообщает посольство в Telegram-канале.

В 08.00 [открыт] избирательный участок № 8197 в посольстве России в Малайзии. К выборам депутатов Государственной думы... все готовы​​​. Члены избирательной комиссии [находятся] в ожидании первых голосующих отмечает посольство

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва проходит в России в течение трех дней - с 18 по 20 сентября.

Президент Владимир Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием для страны.