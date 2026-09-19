В Паттайе открыт пункт для голосования на выборах в Госдуму

В Паттайе открыли пункт голосования на выборах в Госдуму В Паттайе открыт пункт для голосования на выборах в Госдуму

Москва19 сен Вести.Пункт для голосования на выборах в Госдуму открыт в таиландском городе Паттайя, сообщает посольство России в Таиланде.

Пункт голосования в выставочном комплексе и конференц-центре Pattaya Exhibition and Convention Hall открыт до 20.00. Для голосования избирателю необходимо иметь при себе одно из следующих видов удостоверения личности: заграничный паспорт гражданина России, служебный или дипломатический паспорт гражданина России, свидетельство на возвращение уточняет посольство

В воскресенье избирательный участок откроют в Бангкоке в посольстве России в Таиланде и завершат трехдневное голосование на Пхукете.