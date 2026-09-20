Москва20 сенВести.Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открыты 20 сентября в КНДР, сообщает посольство России в КНДР.
20 сентября в 8.00 в Корее стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созываотмечает посольство в Telegram-канале
Избирательные участки открыты в здании консульского отдела посольства России в КНДР и в генеральном консульстве России в Чондине.
Проходит также выездное голосование для российских специалистов совместного предприятия "РасонКонТранс" в городе Расоне.