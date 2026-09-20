В посольстве России в Камбодже проходит голосование на выборах в Госдуму

Голосование на выборах в Госдуму проходит в посольстве России в Камбодже В посольстве России в Камбодже проходит голосование на выборах в Госдуму

Москва20 сен Вести.Голосование на выборах в Государственную думу девятого созыва проходит в посольстве России в Камбодже.

Сегодня в 08.00 на территории посольства России в Камбодже на избирательном участке № 8152 проходят выборы депутатов Госдумы. Приглашаем граждан России, находящихся в Камбодже, воспользоваться своим конституционным правом на волеизъявление отмечает посольство России

Голосование завершится в 20.00. Первыми на избирательном участке в Пномпене проголосовали посол России в Камбодже Анатолий Боровик с супругой.