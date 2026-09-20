Во Вьетнаме открыты участки для голосования на выборах в Госдуму

Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открыты во Вьетнаме Во Вьетнаме открыты участки для голосования на выборах в Госдуму

Москва20 сен Вести.Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открыты 20 сентября во Вьетнаме, сообщает посольство России во Вьетнаме в своем Telegram-канале.

Сегодня в 08:00 открылся избирательный участок № 8067, образованный на территории посольства России во Вьетнаме отмечает посольство

Избирательные участки открыты также в консульстве России в Дананге и в жилом городке совместного предприятия "Вьетсовпетро" в Хошимине.

В голосовании могут принять участие граждане России, постоянно или временно находящиеся во Вьетнаме, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие избирательным правом.

Для голосования необходимо иметь при себе действующий российский загранпаспорт.