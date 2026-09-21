Посол РФ: голосование в Боливии на выборах в ГД проходит без происшествий

Верченко: голосование в Боливии на выборах в Госдуму проходит без происшествий Посол РФ: голосование в Боливии на выборах в ГД проходит без происшествий

Москва21 сен Вести.Посол России в Боливии Дмитрий Верченко сообщил, что голосование в этой латиноамериканской республике на выборах депутатов Госдумы проходит без происшествий.

По его словам, свои голоса отдали практически все находящиеся в Боливии туристы и соотечественники.

Голосование проходит без происшествий, избирательные участки охраняются дополнительными нарядами полиции, которую мы благодарим за содействие сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале посольства

Накануне статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов отметил, что все попытки сорвать голосование на выборах в Госдуму за рубежом провалились. Он добавил, что Москва фиксирует различные провокации, попытки срыва голосования со стороны экстремистски настроенных лиц, экзитполы, немногочисленные митинги и сбои в работе компьютерных сетей из-за внешнего воздействия.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на зарубежные участки для голосования на выборах в Госдуму люди приходят семьями, голосует много молодежи, есть и люди среднего возраста.