В МИД РФ рассказали, кто приходит голосовать на участки за рубежом Захарова обрисовала портрет голосующего за рубежом гражданина России

Москва20 сен Вести.На зарубежные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ люди приходят семьями, голосует много молодежи, есть и люди среднего возраста. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила: 20 сентября - основной день голосования для наших зарубежных участков.

Люди идут, и, вы знаете, приходят семьями, и вы можете увидеть фотографии, видеосюжеты в наших аккаунтах в социальных сетях - мы их публикуем буквально каждые 10-15 минут. Для многих людей это - настоящий праздник. Приходят с символикой - той символикой, которая разрешена, государственной символикой. Для многих это действительно событие. Приводят детей. Много молодежи, но при этом есть и люди зрелого возраста сообщила Захарова

По ее словам, кое-где, например, на таиландском острове Пхукет, среди голосующих много туристов.

Но в разных странах по-разному. У нас же большое количество наших компаний, которые работают в энергетическом секторе, крупных компаний, где большой состав инженеров, работников, которые приходят на голосование. Мне кажется, весь интернет облетели фотографии, как голосуют сотрудники "Аэрофлота", которые оказались в своем рейсе за рубежом. Это просто феерическая картина, когда в форме приходят, голосуют. То есть везде есть свои особенности, и нельзя сказать, что этот портрет имеет какую-то установленную форму голосующего. Везде все по-разному. Но ждем всех, рады всем, отвечаем на вопросы просто в круглосуточном режиме и всю информацию просьба сверять на сайте загранучреждения, где вы находитесь. Сейчас я говорю, обращаясь к гражданам, находящимся за рубежом сказала Захарова

По словам Марии Захаровой, по состоянию на 12:00 московского времени 20 сентября в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы за рубежом приняли участие 104 722 гражданина России, состоялось 120 выездных досрочных голосований.