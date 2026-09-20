Посол РФ: власти Японии конструктивно содействуют в проведении выборов Посол РФ Ноздрев: Япония обеспечила меры безопасности на выборах в Госдуму

Москва20 сен Вести.Власти Японии подошли конструктивно к взаимодействию с дипмиссией и оказали необходимое содействие для проведения голосования на территории страны. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

Он сообщил, что во время подготовки к голосованию особое внимание уделялось обеспечению безопасности на выборах.

Заблаговременно направили в Министерство иностранных дел Японии ноту о необходимости обеспечения повышенных мер безопасности в районе расположения посольства и японских учреждений. Кроме того, на постоянной основе взаимодействовали с японскими правоохранительными органами, которые, надо сказать, подходят к этому взаимодействию максимально конструктивно и оказывают необходимое содействие сказал Ноздрев

Ранее посол сообщал о попытках распространения фейков вокруг выборов. По его словам, посольство РФ в Японии оперативно отреагировало и пресекло эти действия.