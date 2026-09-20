Посол РФ в Японии рассказал о попытках вбросах фейков о выборах в РФ Посол Ноздрев: в Японии пресекаются попытки вброса фейков вокруг выборов

Москва20 сен Вести.Российское посольство в Японии оперативно реагирует и пресекает любые попытки распространения фейков вокруг выборов, сообщил российский посол в Токио Николай Ноздрев в интервью ИС "Вести".

На примере Японии были попытки вброса фейковой информации. Естественно, они максимально оперативно выявлялись и пресекались… Хотел бы еще раз обратиться к нашим гражданам, соотечественникам, чтобы они проявили активную гражданскую позицию сказал дипломат

Посол подчеркнул, что голосование проходит в штатном режиме. Приняты повышенные меры безопасности, для этого в МИД Японии направили специальную ноту. Отдать свой голос российские граждане могут в посольстве в Токио, а также в Генконсульствах в Саппоро, Ниигате и в Осаке. Избирательные участки открыты с 8 до 20 часов.

Выборы в Государственную думу РФ завершаются 20 сентября. Явка по состоянию на 07:50 мск составила 45%.