Москва20 сенВести.Российское посольство в Японии оперативно реагирует и пресекает любые попытки распространения фейков вокруг выборов, сообщил российский посол в Токио Николай Ноздрев в интервью ИС "Вести".
На примере Японии были попытки вброса фейковой информации. Естественно, они максимально оперативно выявлялись и пресекались… Хотел бы еще раз обратиться к нашим гражданам, соотечественникам, чтобы они проявили активную гражданскую позициюсказал дипломат
Посол подчеркнул, что голосование проходит в штатном режиме. Приняты повышенные меры безопасности, для этого в МИД Японии направили специальную ноту. Отдать свой голос российские граждане могут в посольстве в Токио, а также в Генконсульствах в Саппоро, Ниигате и в Осаке. Избирательные участки открыты с 8 до 20 часов.
Выборы в Государственную думу РФ завершаются 20 сентября. Явка по состоянию на 07:50 мск составила 45%.