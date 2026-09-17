Посол РФ рассказал, как в Израиле организовано голосование для духовенства

Посол РФ в Израиле рассказал, как проходит голосование духовенства на выборах Посол РФ рассказал, как в Израиле организовано голосование для духовенства

Москва17 сен Вести.В Израиле проходит досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму. Как организован процесс для духовных лиц? Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ Анатолий Викторов.

С 18 по 20 сентября в России пройдет голосование по выборам депутатов Государственной думы. Россияне, которые в эти дни будут находиться за рубежом, смогут отдать свой голос в 152 странах.

В Израиле наши граждане досрочно голосуют 17 сентября. Это связано с тем, что 18-20 сентября в Израиле выпадают на праздники и нерабочие дни. Для духовенства организован особый подход.