Москва17 сенВести.В Израиле проходит досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму. Как организован процесс для духовных лиц? Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ Анатолий Викторов.
С 18 по 20 сентября в России пройдет голосование по выборам депутатов Государственной думы. Россияне, которые в эти дни будут находиться за рубежом, смогут отдать свой голос в 152 странах.
В Израиле наши граждане досрочно голосуют 17 сентября. Это связано с тем, что 18-20 сентября в Израиле выпадают на праздники и нерабочие дни. Для духовенства организован особый подход.
Мы подходим гибко по просьбе наших духовных лиц, монашествующих, священников. Мы сделаем несколько выездных голосований, приблизив урны для голосования к местам их постоянного нахождения, проживания и служениясказал Анатолий Викторов