Викторов рассказал, как проходят выборы на участках за границей

Посол РФ в Израиле рассказал, как проголосовать на выборах за границей Викторов рассказал, как проходят выборы на участках за границей

Москва17 сен Вести.Россияне смогут проголосовать в Израиле при соблюдении всех необходимых процедур, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Государстве Израиль Анатолий Викторов в интервью ИС "Вести".

Нужно прийти на избирательный участок и предъявить документ, удостоверяющий гражданство Российской Федерации за границей, это, как правило, так называемый общегражданский либо дипломатический, служебный паспорт, действующий, не без истекшего срока действия. Больше никаких документов предъявлять не нужно, заранее регистрироваться тоже не нужно сказал посол РФ

По его словам, процедуры соблюдены, есть отдельная кабина для принятия решения голосующим гражданином.

Процедура известная. У нас присутствует наблюдатель здесь, может быть, средства массовой информации, вот вы здесь у нас присутствуете. Но мы подглядывать за голосованием за в кабину не будем. Каждый гражданин имеет право выразить свое отношение к политическим партиям, претендующим на места в Государственной Думе отметил Викторов

Он также добавил, что подсчет будет производиться на месте.

Мы будем информировать через избирательную комиссию Министерства иностранных дел, Центральную избирательную комиссию, конечно, с последующим направлением бюллетеней в Центральную избирательную комиссию подчеркнул Анатолий Викторов

16 сентября президент России Владимир Путин в своем обращении назвал участие граждан в выборах общим вкладом в победу РФ.