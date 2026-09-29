Путин наградил Аллу Демидову орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин удостоил Аллу Демидову ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Путин наградил Аллу Демидову орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Москва29 сен Вести.Артистка и член Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей РФ" Алла Демидова удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Демидову Аллу Сергеевну говорится в указе

29 сентября Алле Демидовой исполнилось 90 лет. Путин поздравил артистку с юбилеем, отметив ее талант и обаяние. Глава государства также назвал именинницу "человеком особого влияния".