Москва18 сенВести.Художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки и народного артиста России Сергея Ролдугина наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Ролдугина Сергея Павловичаговорится в тексте указа
Уточняется, что художественный руководитель удостоен награды за большие заслуги в области культуры и искусства, а также за плодотворную деятельность на протяжении многих лет.