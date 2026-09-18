Путин наградил Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Сергей Ролдугин удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени Путин наградил Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Москва18 сен Вести.Художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки и народного артиста России Сергея Ролдугина наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Ролдугина Сергея Павловича говорится в тексте указа

Уточняется, что художественный руководитель удостоен награды за большие заслуги в области культуры и искусства, а также за плодотворную деятельность на протяжении многих лет.