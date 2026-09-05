Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации космонавту-испытателю Алексею Зубрицкому. Об этом сообщается в официальном документе.

Зубрицкий совершил свой первый космический полет с апреля по декабрь 2025 года в составе экипажа МКС-73. На орбите он провел почти 245 суток.

Алексей Витальевич Зубрицкий родился 22 августа 1992 года в Запорожской области. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году он принял присягу и продолжил службу в Вооруженных силах РФ. С 11 января 2021 года он является космонавтом-испытателем отряда Роскосмоса. После возвращения на Землю Зубрицкий завершил курс реабилитации и помогает готовить к полетам новых космонавтов.

Ранее Зубрицкий рассказал, что средняя продолжительность подготовки к полету в космос составляет 7 лет. При этом он отметил, что по окончании подготовки возраст будущего космонавта не должен превышать 35 лет, а рост у кандидата в космонавты не должен превышать 190 см.