Роскосмос: космонавты Тетерятников и Кивирян признаны готовыми к миссии Crew-13

Российские космонавты готовы к миссии Crew-13 Роскосмос: космонавты Тетерятников и Кивирян признаны готовыми к миссии Crew-13

Москва28 авг Вести.Космонавты основного и дублирующего экипажа миссии Crew-13 Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян признаны готовыми к полету. Об этом сообщила пресс-служба государственной корпорации "Роскосмос" в своем Telegram-канале.

По ее информации, сегодня в Центре подготовки космонавтов состоялось заседание комиссии по оценке готовности российских членов экипажей Crew-13 американского корабля Crew Dragon к космическому полету на российском сегменте Международной космической станции.

Космонавты Роскосмоса Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян готовы к космическому полету... Космонавты сдали зачеты и экзамены, выполнили комплексные экзаменационные тренировки по программе полета на российском сегменте МКС говорится в публикации

В начале августа стало известно, что Национальное управление Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено продлить соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах на МКС.