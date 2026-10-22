Депутат Савельев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Путин наградил депутата Савельева орденом "За заслуги перед Отечеством" Депутат Савельев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Москва22 окт Вести.Зампред Государственной думы Виталий Савельев был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

За большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу наградить Савельева Виталия Геннадьевича говорится в указе

В прошлом Савельев занимал должность вице-премьера и отвечал за курирование транспортного комплекса РФ.

Аналогичной госнаградой был награжден вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Ранее Путин удостоил артистку и члена Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей РФ" Аллу Демидову ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.