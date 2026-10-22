Путин наградил вице-премьера Григоренко орденом "За заслуги перед Отечеством"

Вице-премьер Григоренко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" Путин наградил вице-премьера Григоренко орденом "За заслуги перед Отечеством"

Москва22 окт Вести.Вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

За большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу наградить… Григоренко Дмитрия Юрьевича говорится в тексте документа

Ранее СМИ сообщили, что Григоренко вскоре покинет пост вице-премьера и перейдет в одну из структур "Сбера". Правительство уже направило в Госдуму на согласование кандидатуру на его место – первого заместителя министра финансов РФ Ирину Окладчикову.