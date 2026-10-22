Москва22 октВести.Вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.
За большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу наградить… Григоренко Дмитрия Юрьевичаговорится в тексте документа
Ранее СМИ сообщили, что Григоренко вскоре покинет пост вице-премьера и перейдет в одну из структур "Сбера". Правительство уже направило в Госдуму на согласование кандидатуру на его место – первого заместителя министра финансов РФ Ирину Окладчикову.