Москва22 окт Вести.Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о назначении бывшего вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко на должность зампредседателя правления банка.

В пресс-службе Сбербанка также указали, что Набсовет рассмотрит вопрос о назначении Григоренко на этот пост на ближайшем заседании 10 ноября.

Григоренко, добавили там, будет курировать стратегически важные проекты, включая развитие взаимоотношений группы "Сбер" с правительством РФ и региональными властями и вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в госсекторе.

Ранее "Ведомости", ссылаясь на источники, предполагали, что уходящий с поста вице-премьера - главы аппарата правительства Григоренко может возглавить Объединенную микроэлектронную компанию или занять должность зампредседателя правления Сбербанка.