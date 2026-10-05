Москва5 окт Вести.Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

В случае принятия госорганами положительного решение, Сбербанк получит право вести учет цифровых валют и цифровых прав, обеспечивать их переход и предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам.

Заявление на статус цифрового депозитария подано на этапе, когда рынок только формируется отметили представители банка

На начальном этапе в обороте планируется использовать биткоин, эфириум и стейблкойн, объяснили в банке. Запуск первых продуктов запланирован на 1 декабря.

Ранее в Сбере заявили, что в ближайшие десять лет искусственный интеллект не сможет заменить руководителя компании.