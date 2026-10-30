Москва30 окт Вести.Дмитрий Григоренко покинул пост председателя наблюдательного совета ВТБ. Он возглавлял его с 2020 года, а 22 октября 2026 года вышел из состава совета, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

За время своей работы Дмитрий внес значительный вклад в реализацию задач и планов ВТБ в части совершенствования корпоративных практик, внедрения передовых цифровых решений, искусственного интеллекта, систем защиты данных, а также в укрепление позиций ВТБ как устойчивого и инновационного финансового института отметил глава ВТБ Андрей Костин

До этого Григоренко покинул посты вице-премьера и главы аппарата правительства, его место заняла Ирина Окладникова. Как уточнил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков, Григоренко попросил о переходе на другую работу.

По данным двух источников РБК, бывший вице-премьер обсудит переход в "Сбер". Один из собеседников не исключил, что речь идет о должности заместителя председателя правления по его профилю. Позже Сбербанк сообщил, что наблюдательный совет 10 ноября рассмотрит вопрос о его назначении.

Он будет курировать стратегически важные проекты "Сбера", в том числе развитие взаимоотношений группы "Сбер" с правительством Российской Федерации и региональными властями, включая вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе пояснили в банке

Набсовет ВТБ рассмотрит вопрос об избрании нового председателя, когда получит соответствующую директиву правительства.