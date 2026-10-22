Шадаев поблагодарил Григоренко за совместную работу Шадаев поблагодарил Григоренко за совместную работу с Минцифры

Москва22 окт Вести.Глава Минцифры Максут Шадаев поблагодарил Дмитрия Григоренко, покинувшего пост вице-премьера - руководителя аппарата правительства, за совместную работу. Шадаев подчеркнул, что Григоренко стал для Минцифры настоящим соратником.

Министр отметил, что благодаря энергии Григоренко, его умению доводить идеи до реализации и глубокому погружению в детали за время совместной работы удалось сделать очень многое и добиться выдающихся результатов.

Дмитрий Юрьевич, хочу сказать вам просто и по-человечески: спасибо за открытость, готовность разбираться в деталях и разрешать многие разногласия на пользу дела. Я рад, что мне довелось лично поработать с вами, многое перенять и многому научиться сказал Шадаев, слова которого приводит пресс-служба Минцифры

Ранее пресс-служба Сбербанка сообщила, что Набсовет 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении Григоренко на пост зампредседателя правления банка.