Григоренко может возглавить ОМК в структуре "Сбера" "Ведомости": Григоренко может возглавить Объединенную микроэлектронную компанию

Москва20 окт Вести.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко может после ухода с поста перейти в структуру "Сбера" и возглавить Объединенную микроэлектронную компанию (ОМК). Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам собеседника, близкого к правительству, и топ-менеджера в IT-компании, Григоренко также рассматривают на роль руководителя Объединенной микроэлектронной компании говорится в публикации

Согласно сведениям источников издания, Григоренко также пророчат кресло заместителя председателя правления "Сбера". Допускается, что он возглавит всю цифровую повестку. Ему напрямую будут подчинятся старшие вице-президенты Андрей Белевцев и Кирилл Меньшов.

Ранее пресс-служба кабмина официально объявила, что на место Григоренко выдвинута кандидатура Ирины Окладниковой, первого заместителя главы Минфина РФ.