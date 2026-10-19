Мишустин направил в ГД кандидатуры 4 новых вице-премьеров и главы Минтранса

Мишустин направил в ГД на утверждение кандидатуры 4 новых вице-премьеров Мишустин направил в ГД кандидатуры 4 новых вице-премьеров и главы Минтранса

Москва19 окт Вести.В Госдуму на утверждение направлены кандидатуры четырех новых вице-премьеров, а также нового министра транспорта Российской Федерации. Список передал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

По итогам встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем правительства Михаилом Мишустиным принят ряд решений по изменению кадрового состава кабинета министров говорится в сообщении

На роль вице-премьера – руководителя аппарата правительства России рассматривается Ирина Окладникова, первый заместитель главы Минфина РФ. На должность вице-премьера – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Кресло заместителя председателя правительства, курирующего в том числе транспортную сферу, займет нынешний глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

В структуре правительства появляется новая должность – заместитель председателя правительства – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова уточнили в пресс-службе

На должность министра транспорта РФ вместо Никитина предлагается кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.