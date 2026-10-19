Мишустин выдвинул кандидатуру на пост министра транспорта РФ Мишустин предложил Ядрова на должность министра транспорта РФ

Москва19 окт Вести.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу кандидатуру главы Росавиации Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Действующий министр транспорта проходит утверждение на должность вице-премьера, курирующего развитие транспортного комплекса.

На должность министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова говорится в заявлении пресс-службы кабмина

Кроме того, в структуре правительства появляется новая должность – заместитель председателя правительства – министр финансов. Ее займет нынешний глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с Мишустиным, в ходе которой, наряду с социально-экономическими вопросами, обсуждались кадровые перестановки в кабмине.