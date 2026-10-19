Москва19 октВести.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу кандидатуру главы Росавиации Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Действующий министр транспорта проходит утверждение на должность вице-премьера, курирующего развитие транспортного комплекса.
На должность министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядроваговорится в заявлении пресс-службы кабмина
Кроме того, в структуре правительства появляется новая должность – заместитель председателя правительства – министр финансов. Ее займет нынешний глава Минфина Антон Силуанов.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с Мишустиным, в ходе которой, наряду с социально-экономическими вопросами, обсуждались кадровые перестановки в кабмине.